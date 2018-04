4. Fototage Weiden - "Faszination Fotografie"



Der Brenner Foto Versand veranstaltet sein Großereignis rund um die Fotografie wie jedes Jahr am Nikolaus-Wochenende in Weiden/Oberpfalz. Am Samstag, den 5. 12. von 10 - 18 Uhr und Sonntag, den 6. 12. von 10-17 Uhr steht die Max-Reger-Halle in Weiden/Oberpfalz wieder unter dem Motto "Faszination Fotografie". Der Eintritt ist frei! An beiden Tagen präsentieren über 80 große und kleine Firmen ihre Fotoprodukte, z. T. mit Messeangeboten und Aktionen. Bei Manfrotto, Fuji, Gossen, Bilora, Leica und Sigma können Kameras und Zubehör zum Testen kostenlos ausgeliehen werden. Canon und Nikon bieten kostenlose Sensorreinigung (Check & Clean) an. Vor der Messe-Halle lädt die Firma Olympus mit Ihrem Promotion-Truck dazu ein, sich über die Geschichte der Ur-Pen und Ihre digitale "Neuauflage" zu informieren und sich diese Kameras auszuleihen. Zum weiteren Programm gehören zahlreiche Workshops und Vorträge wie "30 Jahre Abenteuer" des weltbekannten Wüstenfotografen Michael Martin. www.fototage-weiden.de Anzeige