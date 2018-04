Franzis-Verlag bietet ab sofort die Anwendungen 1click Wipe Basic, in einem Paket als Sommer-Aktion an. Wie die Namen schon sagen, handelt es sich dabei um spezialisierte Anwendungen, die die Nachbearbeitung der Fotos möglichst einfach gestalten wollen. Am umfangreichsten sind die Funktionen des 1click Wipe Basic: Unterstützung der RAW-Formate (DNG, CR2, CRW, DCR, MRW, NEF, ORF, RAF, RAW, SRF), HDR-(High Dynamic Range-)Optimierung und Entfernung von Bildrauschen durch zu hohe ISO-Werte. Zudem bietet das Programm zahlreiche Filter und die Möglichkeit, externe Plug-ins zu integrieren.

1click PosterPrinter und 1click CollagenPrinter konzentrieren sich auf die jeweilige Sonderaufgabe: Poster oder eben Collagen. Der Preis des Pakets liegt bei knapp 30 Euro.

http://colorfoto.franzis.de/colorfoto/area/download-shop/content.jsp?oid=2189675