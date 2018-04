Westlicht versteigert bei seiner 16. Photographica-Auktion am 5. Dezember in Wien Foto-Kunst und Kamera-Raritäten. Zum Kamera-Angebot gehören wieder zahlreiche

Westlicht versteigert bei seiner 16. Photographica-Auktion am 5. Dezember in Wien Foto-Kunst und Kamera-Raritäten. Zum Kamera-Angebot gehören wieder zahlreiche Leica-Pretiosen, so eine äußerst rare Leica MS, die in der Zeit der Kuba-Krise von Leitz Canada für die US-Luftwaffe gefertigt wurde. Sie wird für 60.000 aufgerufen, erwartet werden Gebote von 100.000 bis 120.000 Euro. Die aus dem 1937 verbrannten Wrack des Luftschiffs ,Hindenburg' geborgene Leica IIIa mit Zubehör wird wohl für 50.0000 bi 60.000 Euro den Besitzer wechseln. Eine Sammlung von fünf Leica SL-Prototypen mit dem weltweit ersten Autofokus-Systems ,Correfot' aus der Zeit von 1976 - 1982 wird auf 60.000-70.000 Euro geschätzt. Japanische Raritäten wie eine fast neuwertige Nikon F High Speed 'Sapporo' und zahlreiche historischen Kameras runden das Angebot ab. Bei der Foto-Auktion gleich im Anschluss an die Kamera-Versteigerung kommen 150 Fotografien zur Versteigerung - darunter Meisterwerke von international anerkannten Fotografen wie z.B. Nobuyoshi Araki, Margaret Bourke-White, Brassai, Rene Burri, Henri Cartier-Bresson, Frantisek Drtikol, Elliott Erwitt, Horst P. Horst, Yousuf Karsh, Andre Kertesz, Helmut Newton, Marc Riboud und Josef Sudek. 16. WestLicht Photographica Auction Termin: Samstag, 5. Dezember 2009 Kamera-Auktion: 11 Uhr - 17 Uhr Foto-Auktion: ab 18 Uhr Ort: WestLicht - Schauplatz für Fotografie, Westbahnstraße 40, 1070 Wien weitere Infos: www.westlicht-auction.com