Die 1. Paderborner Fototage finden vom 05. bis 26. Juni.2010 statt. An 30 verschieden, teils ungewöhnlichen Orten in der Stadt werden Fotografinnen und Fotografen aus den unterschiedlichsten Bereichen ihre Arbeiten in Form von Ausstellungen und Multivisionsschauen zeigen. Workshops, Vorträgen und Exkursionen sollen interessierten Besuchern die Fotografie näher bringen: Das Themenspektrum reicht von der Naturfotografie bis zum Akt, von der Architektur bis zur Street-Fotografie oder von der LED-Fotografie bis zur Foto-Aktionskunst über viele Bereiche analoger und digitaler Fotografie. www.paderborner-fototage.de