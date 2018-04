1&1 macht das Internet mobil

Gute Nachrichten für Notebook-Besitzer: 1&1 bringt zwei mobile Internet-Flatrates für mobile Notebook-Surfer auf den Markt, die den Blick auf die Tarifuhr ersparen.

Für 19,99 Euro im Monat lässt sich mit der "1&1 Notebook-Flat" die 1&1 Mobilfunkkarte zum Internet-Surfen nun auch per Notebook nutzen, in GPRS/EDGE-Geschwindigkeit und ohne jegliche Einschränkung. Wer eine höhere Geschwindigkeit wünscht, kann die "1&1 Notebook-Flat HSDPA" mit UMTS-Unterstützung (bis zu 7,2 Mbit/s Download-Geschwindigkeit und bis zu 1,45 Mbit/s Upload-Geschwindigkeit) für nur zehn Euro Aufpreis buchen. Nach einem Verbrauch von fünf Gigabyte im Monat wird hier bis zum jeweiligen Monatsende automatisch auf GPRS umgestellt.

Die Nutzung der 1&1 Notebook-Flatrates ist sehr einfach: Der Anschluss der SIM-Karte erfolgt mittels eines mitgelieferten USB-Sticks am mobilen PC. Die Installation erfolgt automatisiert, so dass nach Eingabe der PIN-Nummer sofort losgesurft werden kann. Neben der mobilen Anwendung ist aufgrund der günstigen Flatrate jetzt auch der Zugang zum Internet per Notebook von zuhause aus eine sinnvolle Nutzungsvariante, beispielsweise wenn am Hausanschluss kein DSL verfügbar ist.