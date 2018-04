Zeitung: Handy-Erfinder kritisiert Entwicklung von Funktions-Wirrwarr

Handy-Erfinder Martin Cooper hat aktuelle Handys und Smartphones als zu kompliziert kritisiert, wie die britische Tageszeitung "Telegraph" am Freitag berichtete. "Wann immer Sie ein Universalgerät entwickeln, das alles für jeden können soll, wird es nichts richtig machen", zitierte das Blatt den ehemaligen Motorola-Entwicklungs-Chef anlässlich einer Madrid-Konferenz.

Der weltweite Handy-Markt ist nach einem akuten Schwächeanfall offenbar wieder auf dem Weg der Besserung. Wie das Marktforschungsunternehmen IDC Ende Oktober mitteilte, wurden im dritten Quartal rund 287,1 Millionen Mobilfunkgeräte abgesetzt. Das waren zwar sechs Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, aber immerhin wieder 5,6 Prozent mehr als noch im zweiten Quartal. Während der Markt in den USA zulegte, befindet sich der Absatz in Kanada weiter auf Talfahrt. Auch Lateinamerika und Asien wartet noch auf einen deutlichen Aufschwung in diesem Segment. Am besten entwickelte sich nach IDC-Angaben die westeuropäische Region in den letzten Monaten. ([int:article,114749]magnus.de berichtete[/int])

Marktführer bei den Auslieferungen von Handys blieb den Auguren zufolge der finnische Anbieter Nokia. 108,5 Millionen Stück im dritten Quartal entsprach einem Rückgang um acht Prozent zum Vorjahr (Anteil 38,6 Prozent). Auf dem zweiten Rang folgt Samsung mit 60,2 Millionen Geräten (plus 15,9 Prozent, Anteil 17 Prozent). LG-Electronics kam auf 31,6 Millionen Stück (plus 37,4 Prozent, Anteil 7,5 Prozent) und Sony-Ericsson auf 14,1 Millionen (minus 45,2 Prozent, Anteil 8,4 Prozent). Der finanziell angeschlagene US-Anbieter Motorola schaffte es nur auf den fünften Platz mit 13,6 Millionen verkauften Handys (minus 46,4 Prozent, Anteil 8,3 Prozent).

Ausdrücklich ausgeschlossen waren bei der Betrachtung Smartphones und telefonfähige PDAs.