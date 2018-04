X-OOM Movie Clone 5: Film-Kopiersoftware für alle Medien vorgestellt

Der Softwarehersteller Globell hat am Donnerstag eine neue Software zum schnellen und einfachen Kopieren von Videos vorgestellt.

Mit der Software sollen Nutzer laut Hersteller in nur drei Schritten Videos von einer Quelle zu einem Ziel kopieren können, zum Beispiel von einer (nicht kopiergeschützten) DVD aufs iPhone. Über die für das jeweilige Medium benötigten Formate soll man sich keine Gedanken machen müssen, diese Aufgabe will die Software erledigen. Mit Movie Clone 5 sollen Anwender auch Blu-ray und DVD-Menüs einfach erstellen oder Videos bearbeiten können. Das Tool soll Filme auch von unterschiedlichen Geräten kopieren können, Quelle und Ziel müssen nicht identisch sein. Unterstützt werden laut Hersteller iPod, iPhone, PSP, gängige Handymodelle sowie die Playstation Portable (PSP) und die PSPgo. So sollen Filme immer und überall zur Verfügung stellen. Die neue Verison der Kopiersoftware soll laut Hersteller von Grund auf neu programmiert worden und mit hochwertigen Codecs der Firma Main Concept ausgestattet worden sein. Beim ressourcen-hungrigen Rippen von DVDs sollen auch Mehrkern-Prozessoren unterstützt werden, was den Kopiervorgang beschleunigen soll.

Movie Clone 5 ist ab sofort zum Preis von 39,99 Euro im Handel erhältlich oder kann auf der Internetseite des Herstellers heruntergeladen werden.