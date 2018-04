Woxter i-cube 750 heißt der neue Mediaplayer mit Full-HD-Unterstützung. Der Multimedia-Player kann Fotos Filme und Musik von einer optionalen 3,5-Zoll

Woxter i-cube 750 heißt der neue Mediaplayer mit Full-HD-Unterstützung. Der Multimedia-Player kann Fotos Filme und Musik von einer optionalen 3,5-Zoll S-ATA-Festplatte abspielen. Alle Medien können aber auch von externen Speicherträgern über zwei USB Steckplätze oder den integrierten SD/MMC/MS-Kartenleser abrufen werden. Mit dem Woxter i-cube 750 kann man Bilder in Diashow mit Effekten zusammenfassen. Mit Ausgabegeräten wie Fernseher oder Beamer kommuniziert der Woxter i-cube 750 via HDMI, Scart oder Component. Ton gibt er über Stereo-Chinch, einen koaxialen oder optischen Ausgang aus. Das Gerät ist mit einem Internet-Radio ausgestattet, für das der HD-MediaPlayer per Funknetzwerk oder herkömmlichem Netzwerkanschluss auf das Web zugreift. Der Woxter i-cube 750 soll ab Ende Juni zum Preis von rund 170 Euro erhältlich sein. Vertrieben wird er von Signo.

www.signodistri.eu/de/