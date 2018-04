Wörterbuch für Twitter gestartet

Woerterbuch.info startet ein interaktives Wörterbuch für Twitter. Ab sofort können alle Nutzer des Microblogging-Dienstes ihre persönlichen Anfragen zu Synonymen oder Übersetzungen an das Wörterbuch stellen und innerhalb von Sekundenschnelle beantworten lassen.

Woerterbuch.info startet ein interaktives Wörterbuch für Twitter. Ab sofort können alle Nutzer des Microblogging-Dienstes ihre persönlichen Anfragen zu Synonymen oder Übersetzungen an das Wörterbuch stellen und innerhalb von Sekundenschnelle beantworten lassen.

Gerade für deutschsprachige Nutzer, die in englischer Sprache twittern möchten oder Unterstützung bei der Übersetzung englischer Tweets benötigen, liefert woerterbuch.info eine Hilfestellung, ohne dass die Plattform verlassen werden muss. Aktuell steht die Übersetzung und Synonymsuche für die Sprachen Deutsch und Englisch zur Verfügung, es sind jedoch Erweiterungen in Französisch, Spanisch und Italienisch geplant. Für Follower des Online-Wörterbuchs besteht darüber hinaus die Möglichkeit, Übersetzungs- oder Synonymanfragen via Direct Message direkt an das Wörterbuch zu senden. Auf diese Weise bleiben Anfrage und Antwort vertraulich.

Anzeige

Falsche Freunde

Häufig für Verwirrung sorgen sogenannte "Falsche Freunde": Wörter zweier Sprachen, die sich ähnlich sehen, jedoch verschiedene Bedeutungen besitzen. Solche Wortpaare werden ebenso vorgestellt wie Begriffe des weit verbreiteten "Denglisch", das die zunehmende Verwendung englischer Wörter und Wendungen im Deutschen beschreibt.

Erreichbar ist das Wörterbuch für Twitter unter: Webseite: www.woerterbuch.info/ Twitter: twitter.com/woerterbuch