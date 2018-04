"Wo die wilden Kerle wohnen" ab April auf Blu-ray-Disc und DVD

Wie der Filmverleih Warner Home Video Germany am Montag bekannt gab, wird Spike Jonzes Verfilmung des Kinderbuchklassiker "Wo die wilden Kerle wohnen" von dem Schriftsteller Maurice Sendak bereits ab 23. April 2010 als Blu-ray, DVD sowie als Download verfügbar sein.

Des Weiteren veröffentlicht Warner Bros. Interactive Entertainment und Legendary Pictures ab sofort das Videospiel zum Kinofilm "Wo die wilden Kerle wohnen" ab sofort für Xbox 360, PlayStation 3, Wii und Nintendo DS.

Kurzinhalt zu "Wo die wilden Kerle wohnen"

Das neunjährige Scheidungskind Max (Max Records) ist frustriert über seine stets gestresste Mutter (Catherine Keener) sowie über die pubertierende große Schwester, die ihn nur ignoriert. Stets schwankt die Stimmung des fantasievollen Jungen, der am liebsten im Wolfskostüm herumläuft, zwischen zärtlicher Fürsorge und zerstörerischer Wut. So auch an dem Abend, an dem er seine Mutter beißt, aus dem Haus rennt und schließlich das Boot findet, das ihn zu der Insel bringt, auf der seltsame Kreaturen hausen. "Wenn du ein Problem hast - friss es auf" lautet das Motto der Monster, die auch Max verspeisen wollen. Aber nachdem der Junge ihnen von seinen magischen Kräften vorflunkert, erklären sie ihn zu ihrem Anführer. Dessen Aufgabe ist es nun, die Traurigkeit fernzuhalten. Anfangs mag das noch gut gelingen, doch bald schon muss Max feststellen, dass auch scharfzähnige Monster Gefühle haben, die verletzt werden können.

Special-Features auf der DVD

Eine Kurzfilm-Serie zu "Wo die wilden Kerle wohnen" von Lance Bangs mit den Folgen: - "Die absurde Schwierigkeit, einen Hund zu filmen, der zur gleichen Zeit läuft und bellt" - "Der große Streich" - "Die Vampir-Attacke" Zusatz-Bonus: - Die Kinder übernehmen die Dreharbeiten

Special-Features auf der Blu-ray-Disc

- "Higgelti Piggelti Pop! Oder es muss im Leben mehr als Alles geben" (Das National Film Board of Canada und Warner Home Video präsentieren eine neue Realfilm/Animationsversion von Maurice Sendaks Buch mit den Stimmen von Meryl Streep und Forest Whitaker.) - HBO First Look: "Wo die wilden Kerle wohnen" (HBO-Beitrag über die Entstehung des Films) Eine Kurzfilm-Serie zu "Wo die wilden Kerle wohnen" von Lance Bangs mit den Folgen: - "Die absurde Schwierigkeit, einen Hund zu filmen, der zur gleichen Zeit läuft und bellt" - "Der große Streich" - "Die Vampir-Attacke" Zusatz-Bonus: - Die Kinder übernehmen die Dreharbeiten