Mit "Der Himmel über Berlin" oder "Buena Vista Social Club" ist der deutsche Regisseur Wim Wenders international bekannt geworden und sich einen festen Platz in den Annalen der Filmgeschichte verdient. Auch sein Bildband "Die Reise nach Onomichi", erschienen kürzlich im Schimer/Mosel-Verlag hat cineastischen Hintergrund. Inspiriert zu diesem Buch wurde er von Ozus "Die Reise nach Tokio", seinem Lieblingsfilm. Ist Onomichi der Ausgangspunkt im filmischen Meisterwerk des japanischen Regisseurs, so ist für Wender das Ziel. Der Bildband zeigt Wenders Impressionen der Suche und der Entdeckung dieses Ortes. Einer Suche ohne Erwartungen oder Vermutungen, wo überall Neues und Überraschendes warten kann. Die großformatigen Originalfotografien von Wim Wenders sind in Berlin, im Ausstellungsraum Celine und Heiner Bastian, Am Kupfergraben 10, bis zum 23. Januar 2010 ausgestellt. Wim Wenders Die Reise nach Onomichi Mit Texten von Wim Wenders und Heiner Bastian 64 Seiten, 24 Farbtafeln, gebunden ISBN 978-3-8296-0453-6 (Deutsch/Englisch) EUR 29,80, sFr 49,- www.schirmer-mosel.de