Mit Erscheinen der Ausgabe 4/09 erweitert ColorFoto das Online-Angebot um das Segment Service. Hier finden Sie ab sofort drei Themen: Werkstätten, Fotoclubs und Termine. Alle drei Bereiche sind als Listen mit zahlreichen Suchfunktionen aufgebaut.

• Werkstätten: Wollen Sie eine Nikon-, eine Canon- oder eine Olympus-Kamera reparieren lassen? Im Bereich Werkstätten finden Sie zu jedem Hersteller den passenden Reparaturbetrieb mit Kontaktdaten und Informationen über Öffnungszeiten sowie Service-Schwerpunkte. Und damit das Finden leichter fällt - eine passende Kartenansicht dazu!

•_Fotoclubs: Wenn Sie nach Gleichgesinnten in Ihrer Nähe suchen, so folgen Sie doch einfach dem "Fotoclubs"-Link. Hier stellen sich Vereine und Zusammenschlüsse von Fotografie-Interessierten kurz vor und geben alle Informationen, die man zur Kontaktaufnahme bracht.

• Termine: Last but not least - Infos über Ausstellungen, Fototage und andere Veranstaltung in Deutschland und im Ausland.

Im Vorfeld haben wir Datensätze in allen drei Bereichen gesammelt, vollständig sind unsere Listen aber bei weitem nicht. Deswegen finden Sie in allen drei Segmenten Online-Formulare, mit denen Sie uns weitere Werkstätten, Termine und Fotoclubs melden können. Ob Sie nun selber eine Ausstellung planen oder gerade von einer kommen, füllen Sie einfach das entsprechende Online-Formular aus und klicken Sie auf den "Senden"-Button. Wir werden die Daten dann prüfen und für alle colorfoto.de-User frei schalten. Die Teilnahme ist auch für Werkstätten weder registrierungspflichtig, noch sind irgendwelche Kosten damit verbunden. Wir hoffen auf ihre rege Beteiligung.