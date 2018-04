Weltneuheit: A-Data zeigt wasserdichtes 2,5-Zoll-Festplattengehäuse

Der Speicherspezialist A-Data hat am Dienstag die nach eigenen Aussagen erste wasserdichte und stoßfeste Festplatte vorgestellt.

Mit dem gummierten Festplattengehäuse SH93 richtet sich der Hersteller an Sportler, Studenten und Outdoor-Fans. Die Hülle soll laut A-Data wasserdicht bis zu einer Minute und 30 Sekunden sein, sowie den Falltest nach dem Militär-Standard MIL-STD-810F bestehen. Das USB-Kabel lässt sich am Rand des Festplattengehäuses verstauen und ist so immer griffbereit. Der Hersteller gibt eine durchschnittliche Transferrate mit 30 Megabyte in der Sekunde an. Die Abmessungen des SH93 betragen 129 x 97 x 19,2 Millimeter bei einem Gewicht von 240 Gramm. A-Data bietet das Gehäuse für Festplatten im 2,5-Zoll-Format, in den Kapazitäten 250, 320, 500 und 640 Gigabyte an. Alle Laufwerken des Herstellers werden mit einer 60-tägigen Trailversion von Norton Internet Security 2009 und der kostenlosen Applikation "HDDtoGO".

A-Data bietet auf alle Festplatten im SH93-Gehäuse eine Garantiezeit von drei Jahren. Die Hülle ist in den Farben Gelb und Rot erhältlich. Zu den Preisen und zur Markteinführung liegen derzeit noch keine Informationen vor.