Der Software Hersteller VSO Software bietet den gerade überarbeiteten Image Resizer kostenfrei zum Download an. Er erlaubt dem Fotografen die ganz einfache Anpassung der Größe bei digitalen Bildern. Zudem kann das Programm Fotos in verschiedene Formate wie JPEG, GIF, BMP, PNG und TIFF konvertieren und wurde nun für Mehrkernprozessoren optimiert. Der Image Resizer unterstützt diverse Digitalkamera RAW-Formate wie Canon CR2, Nikon NEF oder Minolta MRW. Große Mengen an Bildern verarbeitet der Fotograf per Batch, um so Speicherplatz auf der Festplatte zu sparen. Auf Wunsch passt der VSO Image Resizer Dateinamen mittels Vorlage an oder versieht Bilder mit eigenem Wasserzeichen inklusive Transparenz.

www.vso-software.fr/download.php