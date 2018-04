Mit seinem neuen mobilen Bildspeicher richtet sich Vosonic sowohl an Profi-, als auch Hobbyfotografen. Das gute Stück verfügt über eine

Mit seinem neuen mobilen Bildspeicher richtet sich Vosonic sowohl an Profi-, als auch Hobbyfotografen. Das gute Stück verfügt über eine 2,5-Zoll-Sata-Festplatte mit bis zu 500 GB Speicherkapazität. Um Bilder und Videos direkt begutachten zu können, gibt es beim VP8870 einen 4,3-Zoll-TFT-Farbmonitor, der eine Auflösung von 800 x 480 Bildpunkten darstellen kann. Das Gerät unterstützt JPEG, RAW sowie MPEG1, MPEG2, MPEG4 als auch XviD Formate. Durch den AV-Out Anschluss besteht des weiteren die Möglichkeit Filme und Bilder an einem Fernseher anzuschauen. Daten und Bilder von Flash-Speicherkarten können ohne Computer direkt kopiert werden. Vosonic gibt hierzu eine Datenübertragungsrate von 10MB/s im Ultra-DMA-Modus an. Alle gängigen Speicherkarten-Standards werden unterstützt.

Am Computer angeschlossen kann der VP8870 als externes Laufwerk oder als Karten-Lese- und Speichergerät eingesetzt werden. Die Datenübertragung erfolgt hierbei über USB 2.0. Zudem besteht die Möglichkeit Bilder direkt auszudrucken, sofern der Drucker PictBridge unterstützt. Vosonic wertet die EXIF-Daten aus und ist mit einer Histogrammanzeige bei der Bildbeurteilung behilflich.

Das Gewicht des VP8870 beträgt ca. 328 Gramm. Im Lieferumfang des VP8870 ist ein Kopfhörer, USB-Kabel, Audio-Kabel, Netzladegerät sowie eine schwarze Ledertasche. Preislich liegt die günstigste Ausführung mit einer 250 GB Festplatte bei 390 Euro. Die teuerste, mit doppelt so viel Speicher, bei 500 Euro.

