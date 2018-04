Packende Bildstrecken, faszinierende Fotos, originelle Anzeigen und kreative Websites sind vom 13. März bis 12. April in der Ausstellung "VisualLeader - das

Packende Bildstrecken, faszinierende Fotos, originelle Anzeigen und kreative Websites sind vom 13. März bis 12. April in der Ausstellung "VisualLeader - das Beste aus deutschen Zeitschriften" zu sehen.

Zum siebten Mal werden im Haus der Photographie der Hamburger Deichtorhallen die Nominierten und Gewinner der LeadAwards vorgestellt: Fotoserien, Zeitschriften-Beiträge, Anzeigen und Webseiten, insgesamt rund 12.000 Seiten und Fotos, sind zu sehen - das Beste, was laut einer unabängigen Fachjury aus Fotografen, Schreibern, Werbern und anderen Medienmachern Textern im Jahr 2009 in deutschen Magazinen erschienen ist.

Ein Symposium am 25. März 2010 von 10.00 - 15.30 Uhr wartet wieder mit vielen Vorträgen und Podiumsdiskussionen sowie namhaften Referenten auf. So sprechen u.a. Künstler wie Erwin Wurm und Peter Lindbergh, die Chefredakteure Giovanni Di Lorenzo (Die Zeit), Matthias Müller von Blumencron (Der Spiegel), Dominik Wichmann (SZ-Magazin) und viele mehr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme am Symposium kostet 25 Euro. Fotos: Horst Gottfried www.leadacademy.de www.deichtorhallen.de