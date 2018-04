Anlässlich des 34. Jahrestages des Endes des Vietnam-Kriegs am 30. April gibt der Fotograf Tom Abraham unter dem Motto "Wie Fotografie den Frieden sieht" einen

Anlässlich des 34. Jahrestages des Endes des Vietnam-Kriegs am 30. April gibt der Fotograf Tom Abraham unter dem Motto "Wie Fotografie den Frieden sieht" einen individuellen Einblick in das heutige gesellschaftliche Leben Vietnams. Die eindrucksvollen Aufnahmen entstanden im Jahr 2007 während einer Vietnamreise und sind vier Hauptthemen zugeordnet: souls, culture, nature und outtakes. Leider macht das Web-Design der Seite die Navigation in den teilweise nur kleinformatig zu sehenden Fotos unnötig umständlich und unübersichtlich. www.peace-piece.com