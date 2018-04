Videorekorder der Zukunft mit Dual-TV-Tuner, Full-HD und WLAN

Der koreanische Unterhaltungselektroniker Tvix hat am Mittwoch einen neuen Mediaplayer und Personal Video Recorder vorgestellt. Das Gerät unterstützt Full-HD, spielt HD-Audio und greift via WLAN auf YouTube-Videos zu.

Der koreanische Unterhaltungselektroniker Tvix hat am Mittwoch einen neuen Mediaplayer und Personal Video Recorder (PVR) vorgestellt. Das Gerät unterstützt Full-HD, spielt HD-Audio und greift via WLAN auf YouTube-Videos zu.

Der kompakte Mediaplayer soll Festplatten bis zu einer maximalen Größe von zwei Terabyte auf und verwandelt sich so in einen vollständigen Rekorder. Mittels optional erhältlichem Dual-TV-Tuner soll der Tvix zwei unterschiedliche Kanäle gleichzeitig aufnehmen können. Außerdem unterstützt der Player und Rekorder die Time-Shifting-Funktion für zeitversetztes Fernsehen und lässt sich per elektronischen Programmguide (EPG) vorprogrammieren. Dank integriertem WLAN-Modul nimmt er Verbindung zum Internet und zum Netzwerk auf. So soll er "Internet Media Service" (IMS)-fähig sein und zum Beispiel Videos vom Online-Videoportal YouTube oder Bilder von der Photo-Community Picasa empfangen und abspielen können.

Anzeige

Sonstige Mediadaten, wie Bilder, Videoclips oder MP3-Songs nimmt der PVR mittels Kartenleseslot für Secure-Digital-Speicherkarten, via USB-Host-Anschluss vom USB-Stick oder über den Ethernet-Port von einem Netzwerk-Rechner auf. Der Tvix PVR M-6620N soll, versehen mit einer Festplatten, die Funktionen eines NAS-Laufwerkes bieten und sich dank UPnP einfach als Server in bestehende Netzwerke einbinden lassen. Über die Verfügbarkeit und den empfohlenen Verkaufspreis liegen derzeit noch keine Informationen vor. Der Mediaplayer kann - sobald verfügbar- zum Beispiel über den Tvix-Shop oder bei Alternate bestellt werden.