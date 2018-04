Sigma DP2 Mit der Firmware-Version 1.03 für seine DP2 beseitigt Sigma einen Fehler, der unter bestimmten Bedingungen zum Aussetzen der Kamera führen konnte.

Sigma DP2 Mit der Firmware-Version 1.03 für seine DP2 beseitigt Sigma einen Fehler, der unter bestimmten Bedingungen zum Aussetzen der Kamera führen konnte. Außerdem wird die Genauigkeit des automatischen Weißabgleichs verbessert. http://www.sigma-dp.com/DP2/firmware.html Ricoh CX2 Die Firmware v1.13 für die Ricoh CX2 soll dafür sorgen, dass sich die Kamera bei aktiviertem Stufenzoom und Betätigen der Zoomtaste nicht mehr gelegentlich ausschaltet. Außerdem wurde ein Fehler behoben, der bei manueller Fokussierung und Vergrößerung des mittigen Bildausschnitts zu einem schwarzen Bild führen konnte. http://www.ricoh.com/r_dc/download/firmware/cx2/ Kodak EasyShare Software Version 8.0 Mit dem kostenlosen Update seiner Easyshare-Bildverwaltungs- und Bearbeitungs-Software auf Version 8 will Kodak die Upload- Geschwindigkeit zur Kodak Gallery verbessern. Fotos können nun direkt aus Easyshare heraus bei Facebook, Videos bei YouTube eingestellt werden. EasyShare speichert die Zugangsdaten und vereinfacht so Hochladen und Verwalten eigener Online-Galerien. Bildern lassen sich direkt an digitale Bilderrahmen weiterleiten. In Verbindung mit der Kodak-Gallery können individuelle Fotobücher, Grußkarten und Poster erstellt und bei Kodak geordert werden. http://www.kodak.com/eknec/PageQuerier.jhtml?pq-path=150&pq-locale=de_DE&_requestid=651