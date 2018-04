Olympus FE-3010 Mit dem Update auf die Firmware-Version 1.1 für die Kompaktkamera FE-3010 will Olympus plötzliche Aufnahmeunterbrechungen bei

Olympus FE-3010 Mit dem Update auf die Firmware-Version 1.1 für die Kompaktkamera FE-3010 will Olympus plötzliche Aufnahmeunterbrechungen bei Filmaufzeichnungen abstellen. Das Update ist wie bei Olympus üblich nur über die Camedia Master-Software bei per USB an den Computer angeschlossener Kamera möglich. http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/digicamera/download/software/

Panasonic Lumix LX3 - Update 2.0 "suspendiert" Panasonic hat sein am 28.9. veröffentlichtes Update 2.0 der LX3-Firmware vorübergehend wieder vom Netz genommen, um "Funktion und Leistung weiter zu verbessern", speziell die Zuverlässigkeit der neuen Funktionen. Kameras, bei denen bereits ein Update durchgeführt wurde, sollen sich nach einem "Reset" über den entsprechenden Menüpunkt problemlos weiter benutzen lassen. Die überarbeitete Update-Firmware soll voraussichtlich ab 20. Oktober wieder zur Verfügung stehen. http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/download/LX3/index.html

Ricoh GR Digital III Mit der Firmware-Version v1.21 will Ricoh einige Fehler korrigieren, die bei der GR Digital III auftreten können. Sie betreffen die Anzeige des Positionsfensters bei der Bildwiedergabe, die Fokusposition bei MF nach dem Wiedereinschalten, die Darstellung der vergrößerten Bildmitte bei manueller Scharfeinstellung, die Brennweitenangabe in den EXIF-Daten bei Verwendung des Weitwinkelkonverters GW-2 sowie ein Problem in den Bildecken beim Wechsel zwischen Makro- und Normalmodus. http://www.ricoh.com/r_dc/download/firmware/grd3/