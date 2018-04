Günstiger Blu-ray-Player in Slimline-Bauform von Onkyo

[Update] Onkyo stellt günstigen BD-Live-fähigen Blu-ray-Player BD-SP308 vor

Der japanische Hi-Fi- und Home-Entertainment-Spezialist Onkyo kündigte am Montag für den kommenden Mai einen BD-Live-fähigen Blu-ray-Player mit der Typenbezeichnung BD-SP308 an. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 230 Euro. An Gehäusefarbe kann der Kunde wählen zwischen Schwarz und Silber.

Neben BD-Live, was das Abrufen von aktualisiertem Bonusmaterial aus dem Internet bei einsprechenden Blu-ray-Scheiben ermöglicht, verspricht der BD-SP308 vor allem eine vielfältige Unterstützung von Multimedia-Formaten. So spielt der Onkyo-Player zum Beispiel MP3- und WMA-Musik, JPEG- und PNG-Bilder sowie DivX-HD-Videos ab. Entsprechende Dateien lassen sich entweder via Blu-ray-Disc, DVD oder ein USB-Gerät über den integrierten Front-Anschluss einspeisen. Besitzer von Videokameras werden sich über die AVCHD- Kompatibilität freuen: in diesem Format aufgezeichnete Camcorder-Filme sollen sich ohne Konvertierung vom BD-SP308 abspielen lassen. Neben der Wiedergabe von Blu-ray in Full-HD (1.080/24p) skaliert der Onkyo BD-SP308 auch normale DVDs auf 1.080 Zeilen hoch. An Soundformaten werden Dolby TrueHD und DTSHD Master Audio Essential mit 7.1-Surroundklang versprochen. Anzeige