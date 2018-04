Internationaler Glanz bei DIVA-Verleihung

Update! DIVA-Verleihung 2009 in München

Kleiner Ire, große Show: Chris de Burgh war der umjubelte Star der 19. DIVA-Verleihung am 27. Januar in München. Mit Sätzen wie "Ich habe Deutschland in meinem Herzen" zog der Schmusebarde, der für seine 35-jährige Erfolgsgeschichte in die DIVA Hall of Fame aufgenommen wurde, das Publikum in seinen Bann.