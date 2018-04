Universeller Stromadapter für 150 Länder - jederzeit Anschluss finden

Das Elektronik-Unternehmen Dicato hat einen Universal-Adapter für Steckdosen entwickelt, das Geräte in 150 Ländern mit Strom versorgen soll, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Begleiter für Cosmopoliten, die auch unterwegs nicht auf Notebook, Smartphone und VideoCam verzichten können, soll nur 150 Gramm wiegen.

Das Elektronik-Unternehmen Dicato hat am Donnerstag einen neuen Universal-Adapter für Steckdosen entwickelt, das Geräte in 150 Ländern mit Strom versorgen soll. Der Begleiter für Cosmopoliten, die auch unterwegs nicht auf Notebook und VideoCam verzichten können, wiegt nur 150 Gramm. Das Gerät will mit vier verschiedenen Steckern für kompatiblen Stromanschluss sorgen. "Cosmos Power" ist laut Hersteller für 2-polige Geräte in der Schutzklasse II geeignet sowie für Stromstärken von 110 bis 220 Volt und 275 bis 550 Watt. Der Steckdosenadapter kostet knapp zehn Euro.