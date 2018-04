Das soziale Netzwerk UndDu.de von Web.de stellt den Betrieb ein

UndDu bist raus - die Community Unddu.de schließt die Pforten

© Archiv Unddu.de

Mitglieder des sozialen Netzwerks UndDu.de haben am Dienstag überraschend Post erhalten. "Was wir heute mitzuteilen haben, betrifft Euch alle aber so unmittelbar, dass wir gar nicht lange drum herum reden möchten: Die Community UNDDU.DE wird zum 31.08.2009 eingestellt", verabschieden sich die Macher von ihren Mitgliedern. Als Grund für das Abschalten gibt Web.de die Vielzahl von sozialen Netzwerken im Internet an. "Leider ist es UndDu.de in den letzten Jahren nicht gelungen, eine eigene Nische zu finden", heißt es in dem Mitgliederschreiben, das der Redaktion vorliegt. Man habe sich deshalb dazu entschlossen, den Dienst abzuschalten. Anzeige Mitglieder von UndDu.de, die noch keiner anderen Community engagiert sind, wird eine Mitgliedschaft bei Facebook.com empfohlen. Wer Fotos auf seinem Bereich eingestellt habe, könne diese über den Link "Originalbild herunterladen" unterhalb der einzelnen Bilder auf die Festplatte sichern. Portalstrategie ging nicht auf Web.de hatte im März 2007 seine Portalstrategie. Unter der Adresse unddu.de sollte eine "Social and Privat Networking Plattform" etabliert werden. "Mit unddu.de gehen wir den nächsten logischen Schritt. Wir sehen die Person und ihre Bedürfnisse ganzheitlich und haben eine Anwendung entwickelt, in der sich jeder Mensch als private Person oder innerhalb einer Community darstellen kann", beschrieb Matthias Greve von Web.de die Idee hinter dem neuen Produkt ([int:article,5350]wir berichteten[/int]).

© Archiv