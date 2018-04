UMTS-Abdeckung: T-Mobile und Vodafone bei 60 Prozent Abdeckung

Laut einer aktuellen Analyse bieten T-Mobile und Vodafone bereits 61 Prozent ihrer Mobilfunkkunden den schnellen 3G-Mobilfunkstandard an, gab das Verbraucherportal hsdpa-umts-verfuegbarkeit.de am Mittwoch bekannt.

Laut einer aktuellen Analyse bieten T-Mobile und Vodafone bereits 61 Prozent ihrer Mobilfunkkunden den schnellen 3G-Mobilfunkstandard an, gab das Verbraucherportal [http://www.hsdpa-umts-verfuegbarkeit.de]hsdpa-umts-verfuegbarkeit.de[/ext] am Mittwoch bekannt. Laut einer Analyse bieten T-Mobile als auch Vodafone bieten bereits rund 61 Prozent ihrer Mobilfunkkunden den schnellen Mobilfunkstandard 3G (UMTS und HSDPA) mit 384 Kbit/s bis zu 7,2 Mbit/s an. Das Ergebnis von T-Mobile liegt im Rahmen der Erwartungen. Vodafone liegt aus Sicht der Analysten oberhalb der Erwartungen und könne daher ebenfalls positiv überraschen.

Netzbetreiber ergänzen sich

Unabhängig von diesen beiden Einzelwerten ist laut den Analysten für die netzbetreiberübergreifende Verfügbarkeit interessant. Hier scheinen sich die Netzbetreiber inzwischen sehr gut zu ergänzen. Gebiete, die der eine Netzbetreiber nur mit 2G versorgt würden von einem anderen Anbieter mit 3G versorgt. Deutschlandweit könnten so theoretisch bereits die meisten Interessenten in den Genuss von schnellem mobilem Internet via 3G kommen.

Für die Analyse haben die Portalbetreiber anhand von 60.000 Standorten in ganz Deutschland den Netzausbau der beiden großen Netzbetreiber verglichen.