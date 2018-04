Die User des Online-Portals des Magazins "Video-HomeVision" haben gesprochen: Die ARD-"Sportschau" im Ersten ist trotz der erhöhten Angebotsvielfalt noch immer der beliebteste Weg, um die Berichterstattung zur Ersten Fußball-Bundesliga zu verfolgen.

Die User des Online-Portals des Magazins "Video-HomeVision" haben gesprochen: Die ARD-"Sportschau" im Ersten ist trotz der erhöhten Angebotsvielfalt noch immer der beliebteste Weg, um die Berichterstattung zur Ersten Fußball-Bundesliga zu verfolgen.

Bei der jüngsten Web-Umfrage wählten 31,9 Prozent der Teilnehmer die den Klassiker zur beliebtesten Bundeslia-Sendung. Damit konnte die "Sportschau" alle anderen Angebotsformen überflügeln. Wer für Bayern, Werder, Wolfsburg & Co. bezahlt, geht dann gleich richtig in die Vollen und zieht das hochauflösende Angebot von Sky mit 23,2 Prozent dem Programm in Standardauflösung vor, das auf lediglich 10,1 Prozent der Stimmen kam. Zusammengerechnet erreichte Sky dasselbe Niveau wie die erstplatzierte "Sportschau". Mit zehn Prozent abgeschlagen dahinter folgte "Das aktuelle Sportstudio" des ZDF, und das, obwohl dort seit Saisonbeginn die ersten Free-TV-Bilder des Topspiels am Samstagabend gezeigt werden.

Wenige Interesse an IPTV

Bei der Umfrage kaum eine Rolle spielten die Nachberichte des Deutschen Sportfernsehens (DSF), sowie die Livekonferenz im Radio. Auch das neue IPTV- und iPhone-Angebot von Liga Total! punktete nicht.