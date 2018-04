Uhren-Handy: Samsung fesselt Handy und Uhr ans Handgelenk - S9110

Der Elektronik-Konzern Samsung hat am Donnerstag sein Uhren-Handy S9110 vorgestellt. Wie das Unternehmen mitteilte, soll das Gadget noch im Dezember auf den Markt kommen.

Mit nur 11,9 Millimeter in der Tiefe soll das S9110 angenehm flach am Handgelenk anliegen und sich beim Tragekomfort nicht von einer konventionellen Armbanduhr unterscheiden. Die Bedienung erfolgt über einen 1,76 Zoll großen Touchscreen, der 262.144 Farben darstellt. Telefonnummern und SMS können so bequem getippt werden. Gehärtetes Glas macht das Display laut Unternehmen kratzresistent und schützt das S9110 vor Beschädigungen. Über die Samsung PC-Software synchronisiert das S9110 komfortabel Kontakte und Termine aus Microsoft OutlookTM und bietet neben Spracherkennung auch eine Memofunktion.

Das im Lieferumfang enthaltene Samsung Bluetooth Headset WEP870 ist ebenfalls in Weiß gehalten und lässt sich via Bluetooth 2.1 problemlos verbinden. Sechs Stunden Gesprächszeit ermöglichen auch unterwegs ausführliche Telefonate. Eine LCD-Anzeige verrät den Akku- und Betriebsstatus. Wer das Headset nicht nur zum Telefonieren nutzen möchte, kann es mit dem enthaltenen Stereo-Headset-Adapter auch zum drahtlosen Musikhören nutzen. Das Samsung S9110 ist im Set mit dem Samsung Bluetooth-Headset WEP870 ab Dezember in Deutschland erhältlich. Der empfohlene Verkaufspreis liegt bei knapp 650 Euro.