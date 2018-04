Der französische Spielepublisher Ubisoft hat am Montagabend bekannt gegeben, den ebenfalls französischen Spieleentwickler Nadeo zu übernehmen. Nadeo wurde durch die "Trackmania"-Reihe bekannt, die zu den erfolgreichsten Rennspielserien überhaupt gehört.

Nadeo wurde im Jahr 2000 gegründet. Seit 2003 erschienen fünf Trackmania-Ableger für den PC; die alle auf dem Original basierten. 2008 kam eine Version für Nintendo DS dazu. Vor kurzem erst kündigte Nadeo mit Trackmania 2 einen "echten" zweiten Teil an. Die Trackmania-Reihe ist für mehrere Besonderheiten berühmt. So gehört sie mit rund 10 Millionen registrierten Usern und rund 700.000 regelmäßigen Spielern zu den erfolgreichsten Online-Titeln überhaupt. Die Kontrahenten fahren dabei meist nicht direkt um Platzierungen, sondern müssen innerhalb eines bestimmten Limits Bestzeiten für eine Strecke aufstellen. Die Kurse sind eine bunte Mischung aus klassischen Rennstrecken und A-nach-B-Strecken, die allesamt mit einem öffentlich zugänglich Editor erstellt wurden. Inzwischen sind rund 15 Millionen von Hobbydesigners erstellte Kurse downloadbar. Bekannt - und beliebt - wurde Nadeo auch durch seine kundenfreundldiche Politik: Mit ''Trackmania Nations'' und ''Trackmania Nations Forever'' wurden völlig kostenlose Versionen veröffentlicht, die vom Umfang her näher an einer Voll- denn an einer Demoversion liegen.

Trackmania wurde bisher von Focus Home Interactive publiziert und in Deutschland von Koch Media vertrieben. Über Kaufpreis und genauen Zeitpunkt der gab Ubisoft nichts bekannt.