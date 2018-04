TVgenial-Online: Das Fernsehprogramm im Internet

Immer wissen was im Fernsehen läuft und nie mehr eine TV-Zeitschrift kaufen müssen. TVgenial-Online hat diesen Coach-Potato-Traum jetzt erfüllt.

TVgenial zeigt nach dem Aufruf der WWW-Adresse das Fernsehprogramm für den aktuellen Tag an. Dabei trägt der Dienst die Uhrzeit gegen die Namen der Sender auf. Diese Fernseh-Infotafel erinnert an eine große "Tapete", von der immer nur ein Teil im Browser-Fenster zu sehen ist. Sie lässt sich aber problemlos mit der Maus verschieben und zurechtrücken. Alternativ dazu ist es möglich, über die links eingeblendete Senderliste gezielt zum gewünschten Programm zu wechseln. Viele Anwender nutzen auch das Angebot, gezielt zum Früh-, Tages- oder Abendprogramm zu wechseln - oder sich zeigen zu lassen, was gerade jetzt im Fernsehen kommt.

assend zu den Sendungen hält TVgenial-Online weitere Informationen bereit. Serien, Filme und Infosendungen werden mit plakativen Icons gekennzeichnet. Außerdem lassen sich detaillierte Informationen zu den einzelnen Sendungen abrufen. Das Material stammt vom Kooperationspartner HÖRZU. Entsprechend ausführlich und professionell fällt es aus.

TVgenial-Online kennt das Fernsehprogramm der kommenden zwei Wochen und wechselt über eine Datumsleiste von einem Tag zum anderen.

TVgenial-Online soll in der nächsten Zeit weiter ausgebaut werden. Neben zusätzlichen Sendern möchten die Entwickler Suchfunktionen, eine Favoritenauswahl und das Programmieren von Erinnerungen anbieten.