TV-Tipps zum Wochenende - Das Beste aus Film, Show und Sport

Ein verregnetes Wochenende steht vor der Tür. Nach den vielen Grill- und Biergartenabenden aus den vergangenen Tagen stehen die Chancen auf ein fernsehreiches Wochenende sehr gut. Wir verraten Ihnen die TV-Highlights zum Wochenende.

Sport im TV

Nach der Bundesliga kommt das Formel1-Finale. An diesem Wochenende findet der 7. WM-Lauf im türkischen Istanbul statt. Seit 2005 gastiert die Königsklasse des Motorsport im Otodrom. Die Rennstrecke liegt im asiatischen Teil der Bosporus-Metropole und bietet Platz für 155.000 Formel 1-Fans. Im letzten Jahr konnten mit Nick Heidfeld (5.) und Nico Rosberg (8.) gleich zwei deutsche Piloten in den Punkte fahren. Beste Aussichten auf einen Podestplatz dürfte in diesem Jahr die beiden Brawn-GP-Piloten Jenson Button und Rubens Barrichello und der derzeitige WM-Drittplatzierte Sebastian Vettel haben. Der Fernsehsender RTL überträgt live am Samstag das Warm-Up um 11:45 Uhr, das Qualifying um 12:45 Uhr und das Rennen am Sonntag ab 13:55 Uhr. Auch der Pay-TV-Sender Premiere ist dabei - allerdings nur für Abonnenten. RTL überträgt Rennen und Qualifying auch im Internet: Hier geht´s zum Livestream.

Show-Highlights

Zur wohl ungewöhnlichsten TV-Show lädt der TV-Sender ProSieben. Am Samstag Abend 20:15 Uhr erwartet die Zuschauer "Das große Kipp-Roll-Fall-Spektakel". Mit einer auf drei Stunden geschätzten Kettenreaktion möchte der Privatsender nicht nur eine Show der Superlative bieten, sondern auch noch einen neuen Weltrekord aufstellen. Auf einer Länge von 33 Kilometern sollen am Samstag Abend über 100.000 Alltagsgegenstände kippen, rollen, fallen, schwimmen, fliegen, schmelzen, kochen, verdampfen und explodieren. In zehn verschiedene Gruppen soll sich die Kettenreaktion aufgliedern, zu den kleinsten Gegenständen zählen Büroklammern, zu den größten Autos, eine Dampflok und zwei Flugzeuge. Durch die Sendung moderieren Matthias Opdenhövel, Sonja Kraus und Stefan Gödde. Mehr Informationen zur Sendung.

Spielfilm-Highlight

Nicole Kidman sorgt am Sonntag Abend im Politthriller "Die Dolmetscherin" für Spannung. Im Dunkeln Ihrer Sprecherkabine im UNO-Hauptgebäude hört die Übersetzerin Silvia Broome (Nicole Kidman), wie sich zwei afrikanische Männer in ihrer Landssprache über ein Attentat auf den afrikanischen UNO-Botschafter unterhalten. Sie schlägt Alarm und informiert den FBI-Ermittler Keller (Sean Penn). Dieser zweifelt an der Geschichte und verdächtigt sie, etwas zu verheimlichen. Regisseur des Films ist der im Mai 2005 verstorbene Sydney Pollack, der bekannt wurde mit Filmen wie "Die drei Tage des Condor" (1975) oder "Jenseits von Afrika" (1985). RTL überträgt den Spielfilm am Sonntag Abend um 20:15 Uhr.