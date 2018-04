Wer sich bei seiner Panasonic Lumix LX3 über den altmodischen Objektivdeckel am Bändel ärgert, findet Abhilfe bei Ricoh. Dort gibt es für 22 Euro den

Wer sich bei seiner Panasonic Lumix LX3 über den altmodischen Objektivdeckel am Bändel ärgert, findet Abhilfe bei Ricoh. Dort gibt es für 22 Euro den Objektivdeckel LC-1 zur GX200. Er besteht aus drei am äußeren Rand angebrachten Tortenstück-förmigen Klappblenden. Sie werden vom ausfahrenden Objektiv automatisch von der Mitte nach Außen auseinander gedrückt und schließen sich beim Ausschalten der Kamera von selbst wieder. Der LC-1 wird mit einer Art Bajonettkupplung an der GX200 befestigt.

Bei der Lumix LX3 kommt dagegen nach Abschrauben des äußeren Objektivfrontringes ein 45-mm-Gewinde zum Vorschein. Wer es nun (auf eigene Gefahr) mit sanfter Kraft und viel Gefühl ausprobiert, wird feststellen, dass die Kunststoff-Bajonettklauen des Ricoh-Deckels perfekt auf dem LX3-Metallgewinde klemmen.

Anzeige

Leider führen die Spitzen der drei Blenden besonders bei längeren Brennweiten zu leichten Abschattungen im Bild. Abhilfe schaffen ca. 5 x 5 mm kleine und etwa 3 mm dicke, selbstklebende Polster-Pads. Diese klebt man beim Scharnier auf der Innenseite die Blendendeckel (siehe Foto). Sie halten die Blenden bei Tele gerade weit genug offen.

Mit diesem Tuning-Trick entfällt nicht nur das lästige Auf- und Absetzen des LX3-Deckels, auch die neidischen Blicke anderer LX3-Besitzer sind ihnen sicher. Auch wenn's bei mir wunderbar geklappt hat - Nachahmer handeln auf eigene Gefahr.

Fotos: Horst Gottfried www.ricohpmmc.com/de/products/camera/GX200/gx200_Features4.htm