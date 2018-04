TubeDisco: Kostenloser Webdienst ersetzt DJ und legt YouTube-Videos auf

Auf der nächsten Party will das Software-Unternehmen "UltraMixer - Digital Audio Solution" für einen hippen Plattenaufleger sorgen. Hierfür stellten die Soundtüftler am Montag den Web-Dienst TubeDisco vor. Der virtuelle DJ bedient sich aus dem Portfolio der YouTube-Videos und verspricht topaktuelle Songs, weiche Übergänge ohne Pausen zwischen den Liedern und die Erfüllung individueller Hörerwünsche. TubeDisco lässt sich kostenfrei im Web-Browser starten, kann aber auch als Software für Windows, Mac und Linux gekauft werden.

Da TubeDisco als Web-Dienst läuft, ist es der DJ-Applikation völlig egal, welches Betriebssystem oder welcher Internet-Browser dahintersteckt. Als Musikauswahl bedient sich TubeDisco zunächst mal aus den YouTube-Videos mit den meisten Klicks, In der Praxis doppeln sich aber bei dieser Methode zumindest die Interpreten schon mal gerne, dann läuft nach zweimal Lady Gaga eben noch zweimal Black Eyed Peas usw.. Aber natürlich erfüllt TubeDisco auch Hörerwünsche oder stellt zum Party-Motto entsprechende Playlisten zusammen.

Im Browser präsentiert sich TubeDisco mit einer einfachen Benutzeroberfläche über zwei virtuelle Plattenteller. Beide Plattenspieler werden automatisch mit der Musik der YouTube-Videos bestückt, weitere Titel landen in einer Playliste. Der Gastgeber oder auch Gast am PC kann aber jederzeit in diese Playlist eingreifen, Titel wieder rauswerfen und eigene Musikstücke oder auch ganze Suchtrefferlisten in die Warteschleife mit einbinden. Auf diese Weise soll TubeDisco dafür sorgen, dass die Musik auch auf der längsten Party niemals ausgeht. Wenn einem Gast ein eben gespieltes Lied gefällt, kann er zudem per Mausklick den Titel als MP3-Datei bei Amazon oder iTunes erwerben.

Der Web-Dienst startet unverzüglich mit dem Klick auf tubedisco.com. Neben der Web-Edition gibt es zusätzlich die "TubeDisco App", womit der Web-Dienst zum autarken Programm unter Windows, Mac OS X und Linux mutiert. Die Software kostet rund 30 Euro, benötigt keinen direkten Browser mehr und lässt sich im Vollbild-Modus starten. Als Extra-Feature bietet "TubeDisco App" eine automatische Lautstärkenanpassung für die aktuell spielende Musik, womit unterschiedliche Lautstärkepegel automatisch ausgeglichen werden sollen.