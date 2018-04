Die Transcend Extreme Plus 600X CF-Karte soll mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 92MB/Sekunde beim Lesen und 87MB/Sekunde beim Schreiben vor

Die Transcend Extreme Plus 600X CF-Karte soll mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 92MB/Sekunde beim Lesen und 87MB/Sekunde beim Schreiben vor allem ambitionierte und Profifotografen ansprechen. Transcends Extreme Plus 600X CompactFlash-Karten werden im 4-Kanal-Modus mit Ultra DMA (UDMA) 6 betrieben. Damit arbeiten die Karten in der derzeit schnellsten verfügbaren Geschwindigkeit für Flashkarten. Sie sind damit besonders für hochauflösende Serienschussaufnahmen und Videoaufnahmen geeignet. Transcend verspricht alle Karten vor der Auslieferung umfassend auf Kompatibilität, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit zu testen und gibt eine Garantie von 30 Jahren.

Die 600X CompactFlash-Karte mit 8 Gigabyte soll in Deutschland 100 euro kosten. Mit 16 Gigabyte Speicherkapazität liegt sie bei 200 Euro. www.transcend.de