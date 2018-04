Transcend Extreme Plus 600x: Compact Flash-Speicherkarte für Profis

Der Spezialist für Speicherkarten Transcend hat am Donnerstag einen neue und nach eigenen Aussagen extrem schnelle Compact-Flash-Karte vorgestellt.

Die Extreme Plus 600x Compact-Flash-Karte soll höchsten Ansprüchen seitens professioneller und semi-professioneller Fotografen gerecht werden. Der Hersteller gibt die Übertragungsgeschwindigkeit mit bis zu 92 MByte in der Sekunde beim Lesen und mit bis zu 87 MByte bei Schreibzugriffen an. Transcends Speicherkarte wird im 4-Kanal-Modus unter Verwendung von Ultra DMA (UDMA) 6 betrieben. Dieses Zugriffsprotokoll für ATA-Datenträger ist eines der schnellsten für Flashkarten. So sollen zum Beispiel komfortablere und fortlaufende Videoaufnahmen und Fotografien ermöglicht werden. Damit sind sie die idealen Begleiter für ambitionierte Fotografen, die Digitale Spiegelreflexkameras (DSLR) verwenden.

In Deutschland sind die schnellen Karten ab sofort in den Kapazitäten 8 Gigabyte (GB) und 16 Gigabyte verfügbar. Die 8GB-Variante kostet 99 Euro, für die 16GB-Karte müssen etwa 200 Euro bezahlt werden.