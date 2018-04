Transcend: CompactFlash-Karte mit bis zu 90 MB pro Sekunde

Der Speicher-Hersteller Transcend stellte am Mittwoch neue 400X CompactFlash-Karten mit bis zu 64GB Speicherkapazität vor. Laut dem Unternehmen verfügen die schnellen CF-Karten über Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 90 MB pro Sekunde beim Lesen und 60 MB pro Sekunde beim Schreiben.

Die neue 400X-Serie von Transcend wird mit Speicherkapazitäten von 16 GB bis 64 GB angeboten. Die 64 GB 400X CF-Karte soll zum Beispiel mehr als 13.000 Bilder in einer 10 Megapixel-Digicam fassen oder ein Full-HD-Video von über drei Stunden aufnehmen (1.920 x 1.080 Bildpunkte mit 38,6 Mbps). Zielgruppe für die neuen CF-Karten sind vor allem Besitzer von digitalen Spiegelreflexkameras (DSLR) und HD Video-Camcordern.

Transcends 400X CompactFlash-Karten werden im 4-Kanal-Modus unter Verwendung von Ultra DMA (UDMA) 6, der schnellsten verfügbaren Geschwindigkeit für Flashkarten, betrieben. Die 400X CompactFlash-Karten sind zu 100 Prozent kompatibel zu den CompactFlash 4.1 Spezifikationen und liefern demnach Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 60 MB pro Sekunde. Diese High-Speed-Karten sollen laut Transcend in der Lage sein, schnell hintereinander hochauflösende Aufnahmen zu schießen und zu speichern und schnelle und ununterbrochene Videoaufnahmen ermöglichen. Zudem enthält jede Karte eine integrierte ECC (Error Correction Code) Fehlerkorrektur, die automatisch Übertragungsfehler entdecken und beheben will.

Die Transcend 400X CF-Karten verwenden einen so genannten Wear-Leveling-Algorithmus, was für eine lange Betriebsdauer sorgen soll. Alle Transcend CF-Karten besitzen eine Garantie von 30 Jahren. Die Transcend CF-Karten sind in Deutschland ab sofort in folgenden Varianten erhältlich: Die 16-GB-Karte wird für einen empfohlenen Endkundenpreis von 73,50 Euro, die 32-GB-Karte für 146,50 Euro und die 64-GB-Karte für rund 300 Euro (jeweils inklusive Mehrwertsteuer) angeboten.