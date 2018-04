Toshiba und RealD wollen zusammen die 3D-Technologie ins Wohnzimmer bringen. Toshiba wird künftig das stereoskopische RealD-Formats unterstützen und in die

Toshiba und RealD wollen zusammen die 3D-Technologie ins Wohnzimmer bringen. Toshiba wird künftig das stereoskopische RealD-Formats unterstützen und in die REGZA-TVs integrieren. Zusammen will man Brillen weiterentwickeln, die mit den 3Dfähigen Displays von Toshiba kompatibel sind. Toshiba will noch im Jahr 2010 die Einführung von 3D in den REGZA-Full-HD LCD-TVs integrieren. Das RealD-Format ist ein proprietäres 3D-Formats, das einen 3D-Stream für das linke beziehungsweise rechte Auge in einem Kanal bündelt. Wiedergeben kann die 3D-Inhalten jedes 3D-fähige Display - egal, ob Plasma, LCD oder DLP. Auf der CES 2010 zeigt Toshiba zudem einen funktionstüchtigen Prototyp seines CellTV. Dieser beherrscht das Upscaling von HD-Inhalten auf Ultra HD (4k2k) und eine Umwandlung von 2D in 3D.

Der Prototyp wird von einem leistungsfähigen CELL-Prozessor angetrieben und ist mit Softwareanwendungen sowie Netzwerkanbindung gespickt. Toshiba verspricht ein Gesamtpaket, das es Anwendern erlaubt, auf jeglichen Inhalte zuzugreifen und diese wiederzugeben. Die ersten CELL TV sollen im Herbst 2010 nach Europa kommen. In Japan gibt es jetzt schon den CELL REGZA 55X1 bereits. www.toshiba.de