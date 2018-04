Die stärksten deutschen Online-Werbenetzwerke

Top 10 der Werbenetzwerke im Internet -TradeDoubler Nummer 2

Das US-amerikanische Marktforschungsunternehmen Comscore hat Reichweite führender Werbenetzwerke in Deutschland unter die Lupe genommen. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, führt Google Ad Network die Riege an, gefolgt von TradeDoubler.

© Archiv Laptop Geld Online-Banking

Google Ad Network war im September mit 34,6 Millionen Besuchern das beliebteste Werbe-Netzwerk in Deutschland und erreichte in diesem Zeitraum 78,4 Prozent aller deutschen Internet-Nutzer. An zweiter Stelle folgte TradeDoubler mit 32,2 Millionen Besuchern (73,0 Prozent Reichweite). AOL Advertising erreichte mit 28,6 Millionen Besuchern den dritten Platz und gehörte gemeinsam mit ValueClick Media EU (vcmedia) (26,8 Millionen Besucher) und AdScale (26,7 Millionen Besucher) zu den Top Five. Anzeige Die Tabelle zeigt die führenden Werbe-Netwerke, geordnet nach der Gesamtzahl der deutschen Besucher; Alter 15+, Zuhause und am Arbeitsplatz Datenhintergrund: Die Daten basieren auf der Comscore-Services World Metrix. Comscores Untersuchungen will Aufschluss über die tatsächliche Reichweite der Online-Werbung geben, die von den jeweiligen Netzwerken ausgeliefert werden. Einzige Voraussetzung für die Messung der Wirksamkeit der ausgelieferten Werbung ist die Zusammenarbeit mit Comscore.