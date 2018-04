"Terminator 4" im Kino: Alle Bilder, Trailer und Infos auf magnus.de

Die Geschichte um die kybernetischen Stehaufmännchen geht im Kino in die vierte Runde. Auf magnus.de finden Sie ein paar stimmige Appetizer rund um den menschlichen Widerstandskampf gegen die fremdartige Terrorherrschaft bei "Terminator - Die Erlösung".

Wieder einmal steht die Welt am Abgrund - nur dieses Mal noch einen ganzen Schritt näher als sonst. Nicht nur ein kybernetischer Organismus sucht unsere Erde heim, sondern nun ganze Armeen dieser Terminatoren. All dies geschieht im Jahre 2018. Die hiesige Landschaft gleicht längst einer postapokalyptischen Wüste und die Terminator-Armeen löschen unbarmherzig die menschlichen Überlebenden nach dem "Tag der Abrechnung" aus oder nehmen sie gefangen. Nur ein Mann wurde seit Kind auf für den Kampf gegen die Terminatoren vorbereitet: John Connor (Christian Bale, "Batman Begins", "The Dark Knight"). Er führt den Widerstand der Menschen gegen die künstliche Intelligenz des Terror-Netzwerks Skynet und die Terminatoren an.

Aber dann geschieht etwas, das selbst John Connor nicht vorhersehen konnte: die Ankunft des geheimnisvollen Marcus Wright (Sam Worthington). Dieser wurde einst zum Tode verurteilt, danach fehlt ihm jegliches Erinnerungsvermögen. Und plötzlich wacht er in dieser mittlerweile total verfremdeten und lebensfeindlichen Welt auf. John Connor drängen sich einige lebenswichtige Fragen auf: Wurde Marcus aus der Zukunft gesandt, um den Widerstand zu infiltrieren? Oder wurde er aus der Vergangenheit gerettet? John Connor muss sich nun entscheiden, ob er dem geheimnisvollen Fremden vertrauen kann - eine Entscheidung auf Leben und Tod.Die feindliche Macht Skynet entwickelt in der Zwischenzeit neue Strategien und rüstet sich zum finalen Vernichtungsschlag gegen die Menschheit. Zusammen mit dem mysteriösen Marcus Wright stellt sich John Connor im direkten Kampf gegen Skynet - und dabei decken die beiden jenes schreckliche Geheimnis auf, das hinter dem möglichen Ende der gesamten Menschheit steht!

Anzeige

Exkurs: "Terminator: Die Erlösung" - das Spiel

Die Merchandising-Maschinerie läuft auf Hochtouren: Neben der Leinwand-Premiere gibt es ein Spiel zum Film für PC, PlayStation3 und Xbox 360. Dessen größtes Problem: Es dauert - überspitzt formuliert - nur unwesentlich länger als der Kinofilm. Was der Spieletitel, der zeitlich vor den Filmereignissen angesiedelt ist, sonst für einen Eindruck hinterließ, lesen Sie [int:article,99584]hier.[/int]