Telekom: Sexfilme und TV-Sender für Homosexuelle sollen Laune machen

Die Deutsche Telekom erweitert die Programmvielfalt ihres IPTV-Angebots "Entertain". Der Rosa Riese gibt sich aufgeschlossen und nimmt nach einer Mitteilung am Dienstag mit Timm-TV auch den ersten TV-Sender für Homosexuelle ins Programm. Für konventionelles Kribbeln im Bauch bei Erwachsenen soll Hustler-TV sorgen. Und auch sonst versprechen die Programmmacher der Telekom Unterhaltung "für jeden Geschmack".

Starten werden die neuen Kanäle ab Mittwoch (3. Juni). Timm-TV will Unterhaltung mit einer Mischung aus internationalen Spielfilmen und Serien wie "Footballers' Wives", "Queer as Folk" und "Beautiful Boxer" sowie Dokumentationen und Reportagen bieten. Spaß für Erwachsene garantiert auch der neue Hustler-TV-Kanal, verspricht zumindest die Telekom ihren Kunden. Der Sender biete mit seinem Angebot an Filmen, Serien und Clips Soft-Erotik-Unterhaltung für "jeden Geschmack". Hustler-TV ist bereits in über 50 Ländern der Welt zu empfangen. Für Kunden ist er in den "Entertain"-Premium- und "BigTV"-Paketen verfügbar.

Auch sonst viel Spaß

Eingespeist in "Entertain" werden mit dem Sender TNT-Serie auch genreübergreifende TV-Serien. Unter anderen können "Premium"- und "BigTV"-Kunden Reihen wie "Monk", "Emergency Room", "Gilmore Girls", "Psych", "King of Queens" und "30 Rock" ohne Werbeunterbrechung sehen. Zusätzlich stellt die Telekom alle Serien auch mit der englischen Originaltonspur zur Verfügung. Außerdem können Kunden themengebündelte Serien empfangen, beispielsweise an speziellen Comedy- oder Krimiabenden.

HD-Inhalte exklusiv

Exklusiv bei "Entertain" wird der Kundschaft auch der Musikkanal Music Television Network HD (MTVNHD) hochauflösend kredenzt: Neben umfangreichen Konzertproduktionen wie "MTV-Unplugged" sind dort auch alle Musik-Videos und Award-Shows wie die "MTV Video Music Awards" in HD zu sehen.

"Entertain" ist zu Preisen ab 45 Euro, inklusive TV, Telefonflat und Highspeed-DSL-Flat zu haben. Die Gebühr richtet sich unter anderem nach dem Umfang des TV-Programmpaketes und der Internet-Verbindungsgeschwindigkeit. Zum Empfang ist eine spezielle Settop-Box notwendig, die pro Haushalt nur einmal mit vollem Leistungsumfang aufgebaut werden kann.