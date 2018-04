Das lichtstarke Tamron-Zoom SP AF 2,8/17-50 mm XR Di II VC mit Canon-EF-Bajonett für EOS-Modelle mit APS-C-Sensor kommt am 29. Oktober in Japan auf den Markt.

Das lichtstarke Tamron-Zoom SP AF 2,8/17-50 mm XR Di II VC mit Canon-EF-Bajonett für EOS-Modelle mit APS-C-Sensor kommt am 29. Oktober in Japan auf den Markt. Es soll ab November auch in Deutschland für 840 Euro erhältlich sein. Die Nikon-Version des Objektivs mit gleichbleibender Lichtstärke über den gesamten Zoombereich und integriertem Bildstabilisator ist bereits im Handel.

www.tamron.de