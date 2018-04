Eine internationale Jury hat im Februar in Zürich 18 Arbeiten in den Kategorien Werbung, Redaktionelle Fotografie, Fine Arts und Free für den mit 15.000

Eine internationale Jury hat im Februar in Zürich 18 Arbeiten in den Kategorien Werbung, Redaktionelle Fotografie, Fine Arts und Free für den mit 15.000 Schweizer Franken dotierten Swiss Photo Award nominiert. Am Freitag, 8. Mai 2009, 20.00 Uhr werden auf der Opening Night in Zürich die Namen der besten Fotografin/des besten Fotografen der Schweiz sowie die Preisträger der Kategorienpreise bekannt gegeben. Die Ausstellung "Swiss Photo Award" im ewz-Unterwerk Selnau in Zürich zeigt danach die herausragenden 18 besten Arbeiten vom 9. bis zum 17. Mai. Ein umfassendes Programm mit einer Zweitausstellung, Führungen, Gesprächen, Bildersoirees und einem Podium zu aktuellen Themen der Schweizer Fotografie runden das Angebot der Fototage ab. www.ewzselection.ch/photo-award.html