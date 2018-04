Webhoster Strato bietet mit seinem FotoWeb ein speziell auf die Bedürfnisse von Fotografen zugeschnittenes Angebot von Foto-Homepages mit zahlreichen

Webhoster Strato bietet mit seinem FotoWeb ein speziell auf die Bedürfnisse von Fotografen zugeschnittenes Angebot von Foto-Homepages mit zahlreichen Zusatzfunktionen. Unter einer persönlichen Wunschadresse können Fotos in ein Online-Fotoalbum hochgeladen, dort verwaltet und organisiert sowie in speziellen Ordnern ganz nach Bedarf präsentiert werden. Zur Nutzung der Design- und Layout-Optionen ist keine Programmiererfahrung nötig, Mausklicken reicht. Als Sicherheitsmechanismen stehen ein Passwortschutz, ein Downloadschutz und automatische Wasserzeichen zur Verfügung. Kommentar- und Gästebuchfunktion gehören genauso zum Angebot wie die Möglichkeit, Fotos von unterwegs per Handy hochzuladen oder in Webseiten und Weblogs einzubinden. Das Standard-Paket mit eigener Domain, Platz für 1000 Fotos, 25 E-Mail-Adressen, 5 Webseiten u. a. kostet 2,50 Euro pro Monat, das XL-Paket für 2000 Fotos, 10 Minuten Video in TV-Qualität und noch umfangreichere Leistungen ist für 4,50 Euro/Monat zu haben. www.strato.de/easyweb