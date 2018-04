Die Stiftung Warentest hat 10 Digitalkamerahersteller auf ihr Engagement für Soziales und Umwelt (Corporate Social Responsibility, CSR) überprüft. Laut der im

Die Stiftung Warentest hat 10 Digitalkamerahersteller auf ihr Engagement für Soziales und Umwelt (Corporate Social Responsibility, CSR) überprüft. Laut der im Märzheft "Test" veröffentlichten Untersuchung erwies sich allein Nikon als "stark engagiert". Hier bekamen die Prüfer einen umfassenden Einblick in die Nikon-Werke in Indonesien und China, außerdem setzt die Firma eine sehr detaillierte Umweltpolitik um, die auch an Lieferanten hohe Ansprüche stellt. Die Untersuchung basiert auf 32 Kriterien zur sozialen und ökologischen Unternehmensverantwortung.

Dabei erhielt jeder Hersteller einen Fragebogen. Wenn er zustimmte, wurden die Fertigungsstätten durch Experten überprüft und die Arbeiter interviewt. Zweitbeste Unternehmen im CSR-Test sind Casio und Samsung, sie handeln "engagiert". Beide Firmen ließen sich offen überprüfen und ermöglichten die Besichtigung verschiedener Werke in unterschiedlichen Ländern. Panasonic ist in China "engagiert", in Japan sind nur "Ansätze" von sozialer und umweltbewusster Unternehmensführung zu erkennen. Lediglich "bescheidene Ansätze" zeigen Canon und Sony, die damit insgesamt enttäuschen. Grund: Eine hohe Geheimhaltungspolitik, die die Recherche deutlich erschwerte.

Fujifilm, Kodak, Olympus und Pentax verweigerten komplett die Auskunft und gewährten keinen Zutritt zu ihren Fabrikhallen. Die Arbeitssituation vor Ort kann deshalb nicht beurteilt werden, auch nicht, inwiefern der Preisdruck in der Branche Spuren hinterlässt. Eine Tendenz ist aber aus allen anderen Vor-Ort-Besuchen sichtbar: Die Zahl der Arbeiter sinkt, viele bekommen nur befristete Verträge. So lässt sich sparen. www.test.de