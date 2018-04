In seiner jüngsten Ausgabe 58 vom 8. Dezember zeigt "Stern"-Fotografie die populärsten Schwarz-Weiß-Porträts von Herb Ritts. Ritts hat die Fotografie der 80er

In seiner jüngsten Ausgabe 58 vom 8. Dezember zeigt "Stern"-Fotografie die populärsten Schwarz-Weiß-Porträts von Herb Ritts. Ritts hat die Fotografie der 80er und 90er Jahre mit weltberühmten Werbekampagnen und Aufnahmen für große Modezeitschriften wie Vogue oder Harpers Bazaar maßgeblich beeinflusst. Bis heute einzigartig und auch nach seinem frühen Tod im Jahr 2002 unvergessen sind seine ungewöhnlichen Porträts der Stars dieser Jahre. Seine Porträts prominenter Menschen wie Michael Jackson, Nelson Mandela oder Madonna im Bett mit Mickymaus-Ohren auf dem Kopf wirken zum Teil wie Ikonen. Der 1952 geborene Ritts war ein unaufgeregter Fotograf. Sein einfaches Arbeiten war angenehm ruhig. Kein großer Aufwand, kaum Requisite. Viele der Stars, die er fotografierte, schätzten eben diese Eigenschaft an ihm. Erste Aufmerksamkeit erregte Ritts 1978 mit einer fast zufälligen Aufnahme eines seiner besten Freunde: Er fotografierte den damals noch unbekannten Richard Gere im weißen Unterhemd. Von da an ging seine Karriere steil nach oben. Die "stern"-Fotografie Ausgabe Nr. 58 "Herb Ritts" ist für 18 Euro im Handel, unter der Bestellnummer 70080175 beim stern-Versandservice unter Telefon 01805 / 861 8000 oder per E-Mail an stern-Service@guj.de erhältlich. Fotos: Herb Ritts www.stern.de/fotografie/herb-ritts-der-bildhauer-unter-den-fotografen-1527601.html