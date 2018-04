Soundsystem JBL On Time Micro - Wecken lassen mit iPhone oder iPod

Der Lautsprecherhersteller JBL stellt mit dem "On Time Micro" ein kleines Soundsystem mit Radio und Docking-Vorrichtung für Apples iPhone oder iPods vor. Der allmorgendliche Weckdienst erfolgt dann je nach Wunsch von Mister Mornigman im Radio oder mit der eigenen Lieblingsmusik des MP3-Players. Wer kein Apple-Produkt sein eigen nennt, kann über eine Line-In-Buchse praktisch jede Art von Audio-Quelle am JBL-Soundsystem zum klingen bringen.

Der integrierte Radio empfängt sowohl UKW als auch Mittelwelle inklusive RDS-Text. Zum Wecken lassen sich bis zu sieben verschieden Weckzeiten einprogrammieren, die wiederum fünf Tonquellen zugeordnet werden können. Für ein ohrenschmeichelndes Klangbild nicht nur am Morgen sorgen zwei 6-Watt-Lautsprecher im Inneren des Systems. Mit der beigelegten Fernbedienung lassen sich neben den Grundfunktionen des JBL-Soundsystems außerdem noch das eingesteckte iPhone oder der iPod bedienen bzw. durch dessen Musikmenüs navigieren. Während Apples MP3-Abspieler auf dem Soundsystem dockt, wird er automatisch geladen, egal ob das "On Time Micro" gerade aktiv oder in Stanby ist.

Ein hintergrundbeleuchtetes LC-Display will die gesamte Bedienung und Orientierung auch im Dunkeln ermöglichen. Die automatische Dimmer-Funktion hält darüber hinaus für jede Umgebung und zu jeder Tageszeit die optimale Helligkeit bereit. Das JBL On Time Micro misst physikalische 203 x 116 x 203 mm und bringt genau 800 Gramm auf die Waage. Für einen Preis von 200 Euro ist das Gerät ab sofort im Handel erhältlich.