Sony zeigt neues Highend Home-Entertainment-System

Der Unterhaltungselektroniker Sony hat am Dienstag in Japan einen neuen Highend-Receiver der Luxusklasse vorgestellt. Der Bolide soll nach eigenen Aussagen das weltweit erste Gerät mit automatischer Phasenanpassung sein.

Der in Japan vorgestellte Receiver ist eine Weiterentwicklung des im Januar gezeigten STR-DA5400ES (Lesen Sie hier den Test unserer Kollegen von der AUDIO). Die Neuvorstellung soll der erste Receiver sein, der durch eine automatische Phasenanpassung (Automatic Phase Matching, APM) auch den Betrieb von unterschiedlich großen Lautsprechern zulassen soll. Der etwa 2000 Euro teure Edelreceiver soll auf bis zu sieben Kanälen eine Musikleistung von 120 Watt erreichen. Sein Musikprozessor soll unter anderem Audiosignale vom Typ Dolby Digital-, DTS-HD- und MPEG-2 wiedergeben können und dank HD Digital Cinema Sound (HD-DCS) für kinoreife Akkustik bei Blu-ray- und DVD-Spielfilmen sorgen. Die "Multiroom"-Funktion kann auf Wunsch Sound in bis zu drei verschiedene Räume und Videosignale in bis zu zwei Zimmer verteilen.

Sonys Receiver bietet sechs HDMI-Eingänge und zwei Ausgänge, die laut Hersteller Fernsehbilder auffrischen und bis zu einer Auflösung von 1080p ausgeben sollen. Der integrierte DLNA-Client nimmt die Verbindung zu anderen Geräten im Netzwerk auf, der Receiver kann so zur Empfangszentrale von Musik- oder Videostreams werden und diese akkustisch oder optisch über einen angeschlossenen LCD-Fernseher wiedergeben. Der STR-DA5500ES soll auch ohne Verbindung zum Rechner eine Verbindung zum Internet aufbauen können, um so auf die Inhalte von Internet-Radiosendern wie Shoutcast zuzugreifen. Auch Firmware-Updates sollen automatisch geladen und eingespielt werden können. Zur Markteinführung in Europa gab der Hersteller bisher keine Informationen heraus, in Japan soll der DA5500ES ab dem 25. Oktober für 273.000 Yen (etwa 2000 Euro) auf den Markt kommen.

Im August wurde das Vorgänger-Modell STR-DA5400ES im Rahmen der EISA Award-Verleihung (magnus.de berichtete) zum besten A/V-Receiver des Jahres mit HDTV-Unterstützung. Das Gerät würde als voll ausgestattet, aber dennoch erschwinglich gelobt.