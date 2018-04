Die Gewinner der Sony Twilight-Kampagne sind ausgewählt. Neben den Fotografen und Filmern, die die Spiele in Bildern festhalten werden, bereitet sich auch die

Die Gewinner der Sony Twilight-Kampagne sind ausgewählt. Neben den Fotografen und Filmern bereitet sich auch die deutsche Fußball-Mannschaft, ausgewählt und gecoacht von Thomas Helmer, auf die Reise nach Italien vor. In Venedig kickt das deutsche Team gegen die Auswahl der UEFA. Das Spiel in Venedig ist das erste von insgesamt sieben "Twilight Fußballspielen" auf vier Kontinenten, die am 22. und 23. September 2009 stattfinden.

In Spanien, in der Stierkampfarena Antequera, wird Thomas Valka, der Gewinner des ColorFoto-Creativ-Sonderwettbewerbs das Spiel dokumentieren. Die Sony-Kampagne "Twilight Fußball" soll die Stärken der neuen Exmor CMOS Technologie demonstrieren. So sind die aktuellen Kompakten TX1 und WX1 aber auch die Handycam-Modellen HDR-CX505 und CX520 mit den Exmor-R CMOS-Sensoren ausgerüstet, die im Backside-Illumination-Verfahren gefertigt sind. Die Sensoren zeigen bei schlechten Lichtverhältnissen ein besseres Rauschverhalten, was der Qualität der Bilder zugute kommt. Informationen über die Kampagne und die Spiele finden Sie unter: www.sony.de/twilight-fussball

colorfoto-creativ.de