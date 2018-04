Im Rahmen der europäischen Digital Imaging-Kampagne "Twilight Fußball" traten am 22. und 23. September an sieben einzigartigen Schauplätzen Fußball-Mannschaften aus der ganzen Welt gegeneinander an. Das erste Match der Serie fand in Venedig statt. Mit Wassertaxis fuhren Fußballer, Fotografen, Filmer, Fans und Gäste zum schwimmenden Spielfeld vor der Kulisse des Markusplatzes. Das deutsche Team, gecoacht von Ex-Nationalspieler Thomas Helmer, stellte sich der englischen UEFA-Auswahlt. In höchst spannenden 2x20 Minuten kickten sich die deutschen Spieler zum Sieg. 11 zu 8 lautete das Ergebnis.

Nur wenig zeitversetzt fanden die sechs weiteren Fußballspiele in der Abenddämmerung statt. Höhepunkt und letztes Spiel der Serie war das "Twilight Fußball"-Finale in Südafrika. Im Austragungsland der FIFA Fußball-WeltmeisterschaftTM 2010 trat die offizielle "Twilight-Fußballmannschaft" gegen die Spieler von streetfootballworld an. Das Team von streetfootballworld bestand aus drei Gruppen, die in den Townships rund um Kapstadt mit Jugendlichen arbeiten.

Hier die Ergebnisse im Überblick:

Spanien South Africa vs. Sony Music: 18-3 UK Australien vs. Sony Latin America: 10-6 Schweiz Benelux vs. Sony Playstation: 8-4 Argentina Frankreich vs. Spanien: 4-2 Australien UK vs. Italien: 17-14 Südafrika TF.com vs streetfootballworld: 1-0

Die Sony-Kampagne "Twilight Fußball" soll die Stärken der neuen Exmor CMOS Technologie demonstrieren. So sind die aktuellen Kompakten TX1 und WX1 aber auch die Handycam-Modellen HDR-CX505 und CX520 mit den Exmor-R CMOS-Sensoren ausgerüstet, die im Backside-Illumination-Verfahren gefertigt sind. Die Sensoren zeigen bei schlechten Lichtverhältnissen ein besseres Rauschverhalten, was der Qualität der Bilder zugute kommt.

Informationen über die Kampagne und die Spiele finden Sie unter: www.sony.de/twilight-fussball