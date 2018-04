Auf der PMA hat Sony am Sonntag ein Modell seiner kommenden Wechselobjektiv-Systemkamera ohne Spiegel vorgestellt. Die "New Compact α" mit Exmor-R-Sensor im

Auf der PMA hat Sony am Sonntag ein Modell seiner kommenden Wechselobjektiv-Systemkamera ohne Spiegel vorgestellt. Die "New Compact α" mit Exmor-R-Sensor im APS-C-Format soll unter 1000 US-Dollar kosten und noch dieses Jahr mit drei Objektiven kommen. Die Kamera hat keinen integrierten Sucher, nur einem LCD-Monitor. Als erste Objektive wurden ein 18-200mm-Zoom für knapp 100 Dollar und ein 2.8/16 mm angekündigt. Die Bildstabilisierung soll anders als in den großen α-Modellen in den Objektiven erfolgen. HD-Videos sollen mit 1080p im AVHCD-Format möglich sein.

http://news.sel.sony.com/en/press_room/consumer/digital_imaging/digital_cameras/cyber-shot/release/56463.html