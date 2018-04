Sony Media-Box SMP-U10 - Fotospieler

Sonys Media-Box spielt Fotos, aber auch Filme und Musik ab und gibt diese analog via Composite, Component oder digital per HDMI an den Fernseher weiter. Der

© Archiv

Sonys Media-Box spielt Fotos, aber auch Filme und Musik ab und gibt diese analog via Composite, Component oder digital per HDMI an den Fernseher weiter. Der Ton wird wahlweise über analoge Audiobuchsen oder Coaxial Digital weitergereicht. Über den USB-Eingang lassen sich externe Festplatten, USB-Sticks oder MP3-Player anschließen. Wiedergeben kann die Box Bilder im JPEG-Format und Videos der verschieden MPEG-Codecs sowie DivX-Dateien. Audiounterstützung gibt es für WMA, MP3, AAC-LC und LPCM. SD-Videos rechnet die Media-Box Videos auf ein 1080p-Signal hoch. Zum Lieferumfang des handtellergroßen und 70 Euro teuren Kästchens gehört eine Infrarot-Fernbedienung. Geliefert wird die Media-Box SMP-U10 ab Oktober. www.sony.de Anzeige